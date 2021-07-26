После снятия ограничений по Covid-19 к семейным врачам хлынул поток пациентов
Foto: F64

Этим летом к семейным врачам обращается гораздо больше пациентов, чем в предыдущее годы, рассказала в интервью Латвийскому радио руководительница Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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По ее словам, это может быть связано с отменой ограничений по Covid-19 и тем, что в зимний период доступность отдельных медицинских услуг была ограничена.

"Этим летом мы больше видим, что пациенты посещают семейных врачей с хроническими болезнями, потому что в зимние месяцы в основном были доступны телефонные консультации", — объяснила Вейде.

Многие пациенты приходят также на ежегодный профилактический осмотр и хотят сделать анализы и исследования.

"Объем работы эти летом значительно больше, чем в другие годы", — подытожила врач.

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