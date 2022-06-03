После событий у памятника советским воинам оценивались действия нескольких педагогов в Риге

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы дал оценку действиям нескольких рижских учителей у памятника советским воинам в Пардаугаве после событий 9 и 10 мая.

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Департамент дал оценку действиям Игоря Кузьмука, спортивного тренера Рижской гимнастической школы, бывшего депутата Рижской думы от "Согласия", в связи с деятельностью, прославляющей Россию. Кузьмук публиковал в "Facebook" посты, прославляющие Россию.

В департаменте рассказали, что директор гимнастической школы провел с Кузьмуком переговоры и предупредил его, что в случае совершения действий, негативно сказывающихся на репутации школы, будет принято решение о расторжении трудовых отношений.

Виктория Кашкарова, учитель Рижской Восточной основной школы, которую задержали в парке Победы, уволилась сама.

Директора Рижской 80-й средней школы, оппозиционного депутата Рижской думы Анну Владову ("Согласие") призвали отделить свою политическую деятельность от профессиональной.

В ведомстве оценили действия Владовой после того, как 10 мая она зажигала свечи у памятника советским воинам в Пардаугаве. В ведомстве попросили Владову объяснить мотивы своих действий как директора учебного заведения, в том числе ее отношение к латвийскому государству и существующему правопорядку.

Владова дала пояснения по вышеуказанным вопросам, а также ссылки на общедоступные источники, где высказано ее мнение о военной агрессии России против Украины.

Оценив ситуацию и проведя беседу с директором школы, департамент заявил, что она должна четко разграничивать политическую деятельность депутата Рижской думы и действия директора муниципального образовательного учреждения. Это связано с реализацией государственных функций в сфере образования - формированием у учащихся представлений об обществе, государстве и его ценностях.

По мнению ведомства, руководитель образовательного учреждения и педагог должны осознавать, что не могут использовать свободу слова и действий в столь же большой мере, как представители других, непедагогических профессий.

После ознакомления с воспитательной программой Рижской 80-й средней школы департамент пришел к выводу, что воспитательная программа способствует пониманию учащимися ценностей, обеспечивает лояльность к государству и Конституции. Школа организует мероприятия, которые способствуют пониманию и укреплению патриотизма учащихся, лояльности и принадлежности к школе, городу и государству в целом.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы не располагает информацией о нарушениях со стороны руководителей или преподавателей других учебных заведений Риги в связи с событиями 9 и 10 мая.