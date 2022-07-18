После событий возле памятника в парке Победы нескольких полицейских понизят в должности

В связи с беспорядками, которые 10 мая произошли возле памятника в Пардаугаве, Государственная полиция решила понизить в должности троих чиновников рижского регионального полицейского управления Госполиции. Информацию агентству LETA подтвердила представительница Госполиции Симона Гравите.

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Уже сообщалось, что еще одну сотрудницу уволили.

Гравите подтвердила, что эти четыре сотрудника — полицейские, который ранее временно отстранил от службы глава Госполиции Армандс Рукс. Это те лица, которые 10 мая несли ответственность и на месте принимали решения по контролю за ситуацией — исполняющий обязанности начальника участка, командир батальона Патрульной полиции Управления полиции порядка, а также один инспектор.

В ходе служебной проверки выяснилось, что полицейские не оценили сложившуюся ситуацию должным образом и не выбрали правильную тактику действий. Реакция должна была быть мгновенной — должен был последовать четкий сигнал для тех, кто несанкционированно собрался, что любые действия по разжиганию розни и поддержке войны не будут допущены.

Ранее, комментируя порталу Delfi смещение с должности своей предшественницы на посту главы МВД Марии Голубоевой, министр внутренних дел Кристапс Эклонс выразил убеждение, что ситуация у памятника "никак не могла быть поводом для отправки министра в отставку. Есть службы, которые делают свою работу. И ничего ТАКОГО не произошло. То, что на эмоциях все разрисовали как большую проблему — это больше вопрос политики, чем практики реальной жизни".

Эклонс подтвердил, что, "как и после других схожих ситуаций "разбор полетов" был — мы проверяли, что сработало, что не сработало, все нюансы. Иногда мелкий аспект может сыграть эффект камушка в лавине. Убежден, что впредь мы будем еще более готовы не только действовать, но и предотвращать — это наша главная задача".

Он отметил, что в сегодняшней ситуации "от служб требуется все больше активных и резких действий по устранению любых эксцессов, чтобы они не разрослись до масштабных проблем".

По словам Гравите, служебная проверка продолжается.