После статьи Delfi латвийцы стали чаще выбирать донорство органов

Спустя две с половиной недели после выхода материала Delfi про донора органов Алину, которая спасла после смерти пять человек, количество людей, отметивших на портале е-здоровья свое желание стать донором органов, выросло в 11,7 раза. Об этом порталу Delfi сообщили в Национальной службе здоровья.

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За неделю до публикации свое желания касательно посмертного донорства обозначил только 171 человек. 112 выразили согласие, 59 — высказались после того, чтобы их органы использовали для трансплантации. Спустя две с половиной недели после выхода материала количество соответствующих галочек в системе е-здоровья до 2001. Теперь разрешают использовать свои органы после смерти 1579 человек, запрещают — 422.

Изменилось и количество тех, кто отметил пожелание пожертвовать тело и его ткани. До 19 марта согласие пожертвовать тело выразили 36 человек, несогласие — 65. После 20 марта количество отметок изменилось — теперь разрешение дали 214 человек, запретили — 543. Что касается тканей, то до публикации их разрешали использовать 107 человек и запрещали 59, а после — разрешили 1465 человек и запретили 422.

75% тех, кто поставил отметку о разрешении или запрете посмертного донорства — женщины. Чаще всего эту отметку ставят люди возрастной группы от 20 до 29, от 30 до 39 и от 40 до 49 лет.

Возможность высказать в системе е-здоровья пожелания относительно будущего использования или неиспользования своего тела и его органов после смерти появилось у латвийцев с 1 февраля 2022 года. Есть подробная инструкция о том, как это сделать.