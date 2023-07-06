После трагедии в Царникаве на пляжах Адажского края установят спасательные круги и информационные щиты

В зонах отдыха на приморских пляжах Адажского края будут установлены спасательные круги и информационные щиты, сообщает агентство LETA.

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Самоуправление информирует, что в рамках проекта Sabiedrība ar dvēseli 16 июля на пляжах Царникавы и Гауи общество "Купайся безопасно!" установит два информационных стенда и спасательные круги.

Информационные плакаты и спасательные круги будут размещены и в других зонах отдыха. Информацию дополнит карта с указанием местоположения, ближайшего подъезда к морю, пешеходного тропы и ее протяженности до моря, контактная информация управляющего и муниципальной полиции.

Всего планируется установка девяти стендов, сообщает мэрия.

Также самоуправление планирует использовать возможности информирования жителей при помощи мобильной связи — рассылки сообщений — о рисках погодных условий.

В настоящее время во избежание ситуаций, когда аварийный транспорт не имеет доступа к пляжу, а также для предотвращения несчастных случаев в будущем, самоуправление Адажского края в сотрудничестве с ответственными службами проводит оценку того, что произошло 1 июля в Царникаве. Напомним, что в субботу, 2 июля, в море в Царникаве произошла трагедия — утонули три человека из одной компании. Выбраться на берег смогла только девочка-подросток.