После трагического пожара VUGD начала семь административных процессов в других хостелах
Foto: DELFI Aculiecinieks

После трагического пожара на улице Меркеля в Риге Государственная пожарно-спасательная служба начала (VUGD) провела 16 проверок в хостелах, в результате которых за нарушение требований пожарной безопасности были начаты семь административных процессов.

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Незапланированные проверки начались в четверг. Констатированные нарушения связаны отсутствием автоматических систем противопожарной безопасности или неполадками в их работе, а также с нахождением различных предметов у эвакуационных выходов и другими помехами, которые мешают открыть эвакуационные выходы в течение трех секунд.

Информация о двух объектах передана в Рижскую стройуправу по факту возможного использования объектов не по назначению.

Объемные проверки продолжатся.

Как сообщалось, 28 апреля, рано утром в незаконном хостеле на ул. Меркеля произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, а еще шесть в среднетяжелом состоянии были доставлены в больницу.

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