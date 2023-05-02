После трех месяцев домоседства Павлютс нашел работу
Foto: F64

Экс-министр здравоохранения Даниэль Павлютс с конца прошлого года не работал. Этой весной он нашел работу сразу в двух сферах, свидетельствует его запись в сети LinkedIn.

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"Последние пять лет я провел, выполняя высший долг гражданина - служил своему государству как избранный политик", - написал в интернете Павлютс и перечислил свои должности, в том числе и то, что являлся министром здравоохранения в пандемию.

Экс-министр сообщил, что с декабря прошлого года находился дома, наблюдал, как растут дети, много читал. Теперь же Павлютс присоединился к консультативному совету в компании Longenesis, став исполнительным директором. Это предприятие занимается разработкой технологий в сфере здравоохранения, которые многократно ускоряют процесс клинических исследований, обеспечивая вместе с тем безопасную и прозрачную обработку данных пациента.

Также политик стал приглашенным лектором в Рижской Высшей школе экономики, а также сотрудничает с предприятием по обучению Master Training.

На вопрос, заключены ли у него трудовые договоры с этим предприятием и Longenesis, или же он работает бесплатно, Павлютс отвечать не пожелал.

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