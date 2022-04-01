После встречи с Кариньшем Плешс не изменил мнения о плане развития Риги

После встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артурс Томс Плешс (AP!) не изменил своего мнения по поводу недочетов Плана развития Риги.

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Плешс пригласил Кариньша на обсуждение Плана развития Риги, который VARAM решил приостановить, поскольку видит в нем ряд недостатков.

"Я ценю, что премьер-министр откликнулся на приглашение к беседе, в которой я представил Кариьшу юридическое основание для приостановления действия территориального планирования Риги", — сказал Плешс.

Министр через своего советника Мик а Страздиньша сообщил агентству LETA, что они договорились с главой правительства о том, что решения следует искать путем переговоров. "Уже четыре года министерство указывает Рижскому самоуправлению на проблемы, включенные в территориальную планировку, и я неоднократно призывал к разговору мэра столицы. Также сейчас я готов говорить с Рижской думой, если на второй стороне есть кто-то, кто хочет найти конструктивный диалог", — сказал министр.

Плешс подчеркнул, что закон четко определяет порядок устранения правовых недостатков в решениях, принятых самоуправлением.

Рига проинформирована об ошибках, которые необходимо исправить немедленно, напосинаем VARAM. Конституционный суд может быть посредником, разрешающим споры, но не обеспечивающим быстрого решения ситуации по существу.

Комментируя ход встречи, Кариньш пояснил агентству LETA, что премьер-министр регулярно проводит рабочие встречи с министрами. Кариньш убежден, что важно, чтобы VARAM и Рижская дума сели за стол переговоров и нашли решение в интересах горожан и столицы.

Как уже сообщалось, VARAM приостановило действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.

Министр также считает несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.

Мэр Риги Мартиньш Стакис крайне резко отреагировал на решение VARAM. И в итоге вышел из партии Par!, входящей в правительственное объединение Attīstībai/Par!. Артурс Томс Плешс представляет в Кабинете министров партию Latvijas attīstībai, также входящую в АР!.