После выборов второй по величине думой после Рижской станет Огрская краевая дума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила количество депутатов самоуправлений, которые будут избраны на выборах 5 июня. В шести городах и 35 краях необходимо избрать в общей сложности 683 депутата, что вдвое меньше, чем прежде.
После выборов второй по величине думой после Рижской будет Огрская краевая дума.
По 13 депутатов будут избраны в двух городах, по 15 депутатов - в 22 самоуправлениях, по 19 депутатов - в 16 краевых думах, 23 депутата - в одном крае.
Количество депутатов, подлежащих избранию в местные думы, определяется в соответствии с численностью населения согласно регистру жителей на день объявления выборов - 21 января этого года.
В этом году выборы в местные органы власти пройдут на новых административных территориях, и после выборов в Латвии будет 42 самоуправления вместо прежних 119. В Риге выборы проводиться не будут, так как дума из 60 депутатов была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до выборов 2025 года.
Для сравнения, на муниципальных выборах 2017 года было избрано 1554 депутата.
Наибольшее количество депутатов будет избрано в Огрском самоуправлении - 23. В Айзкраукльском, Баускском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Елгавском, Екабпилсском, Кекавском, Мадонском, Марупском, Резекненском, Тукумском, Ропажском, Сигулдском, Талсинском и Валмиерском краях будет избрано по 19 депутатов.
По 15 депутатов планируется избрать в Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, а также Алуксненском, Аугшдаугавском, Адажском, Балвском, Гулбенском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Ливанском, Лудзском, Олайнском, Прейльском, Саласпилсском, Салдусском, Саулкрастском, Смилтенском, Валкском и Вентспилсском краях.
В свою очередь по 13 депутатов будет избрано в Резекне и Вентспилсе.
Подача списков кандидатов в депутаты пройдет с 17 марта по 6 апреля.