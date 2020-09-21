После выявления Covid-19 во 2-й Олайнской средней школе на карантин ушли пять классов
Foto: Shutterstock

После выявления Covid-19 у работника 2-й Олайнской средней школы на карантин ушли пять классов, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении Олайнского края.

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2-я средняя школа продолжает работу, но пять классов, которые контактировали с заболевшим, должны соблюдать карантин. Эти ученики не посещают школу и кружки.

В самоуправлении заявили, что школа действует в соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Школа связалась с родителями конкретных классов и информировала их, что следует связаться с семейным врачом и наблюдать за состоянием здоровья детей.

В Олайнском крае сейчас 13 зараженных Covid-19.

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LETA

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