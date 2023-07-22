После взлета самолет, который должен был лететь в Дублин, вернулся в Рижский аэропорт

Рейс Ryanair FR1977, который должен был лететь из Риги в Дублин, после взлета вернулся в Рижский аэропорт, сообщило агентство LETA.

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Как сообщила агентству LETA начальник отдела связи аэропорта "Рига" Лаура Кулакова, самолет сообщил о необходимости вернуться в аэропорт "Рига" после вылета. Самолет приземлился в аэропорту без происшествий.

По неофициальной информации, рейс был перенаправлен обратно в аэропорт "Рига" из-за технических проблем с самолетом. Ожидается, что инженеры протестируют самолет, чтобы увидеть, как быстро он снова будет готов к использованию.