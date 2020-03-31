После закрытия общественных бань некоторым людям стало негде мыться

В связи с ограничениями из-за эпидемии Covid-19 закрылись и общественные бани в стране. Во многих самоуправлениях они были единственным местом, где не имеющие доступа к горячей воде люди могли помыться, пишет портал Lsm.

Услугами общественной бани в Валмиере, которая до введения режима ЧС работала трижды в неделю, пользовалось около тысячи человек в месяц. Закрыта и баня в Стренчи — а для многих местных жителей она была единственной возможностью помыться, потому что большинство домов в Стренчи до сих пор не подключены к централизованному водопроводу и канализации.

В Валмиере на помощь населению пришел помывочный центр религиозной организации Kristīgais žēlsirdības centrs. В пункте, носящем название Mazgāmutis, клиенты могут искупаться и постирать белье в машинке. После каждого клиента проводится дезинфекция — и теперь ее выполняют еще тщательнее.

У жителей Стренчи альтернативы пока нет.

"Много старых домов, в которых живут старики. Им молодые привозят воду для приготовления пищи, а на помывку — не получается. Случается, зайдет такой в магазин — нос затыкать приходится… Они хоть в баню ходили. Вроде бы после всего главное — чистота. Вроде бы, с одной стороны, людей меньше становится, а с другой — эти люди опять грязными ходят", — сказала сотрудница Стренчской бани Майя Томаша.