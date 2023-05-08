После заморозков — лето. В конце недели температура воздуха прогреется до + 22 градусов

На наступившей неделе — к выходным — столбики термометров поднимутся до +20..+22 градусов в тени на большей части территории страны, прогнозирует Global Forecast System, сообщает агентство LETA.

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На этой неделе каждая ночь и день будут немного теплее предыдущего. Погода будет преимущественно сухой, временами — переменная облачность. С конца недели увеличится вероятность кратковременных дождей. Будет дуть легкий ветерок.

В ночь на вторник и в ночь на среду в некоторых регионах страны температура воздуха еще будет опускаться ниже нуля. Но в конце недели минимальная температура ночью, скорее всего, составит +6..+11 градусов.

На следующей неделе вероятно, станет еще теплее. Не исключено, что метеорологическое лето придет в Латвию в конце этой или следующей недели. Это произойдет, если средняя температура воздуха не будет опускаться ниже +15 градусов пять дней подряд. Метеорологическое лето в Латвии обычно начинается в июне.

В середине мая ожидается умеренно высокая интенсивность ультрафиолетового излучения. Максимально защищаться от солнца следует в период с 12 до 15 часов. Загорать без защитного крема можно только утром или вечером.

Во избежание ожогов, что является основным фактором риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона загара следует находиться на солнце лишь очень короткое время в начале, в дальнейшем продолжительность принятия солнечных ванн может быть увеличена.

На этой неделе риск пожаров в лесах увеличится, уровень воды в реках и озерах продолжит снижаться, вода постепенно будет теплеть. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник утром температура воды в большинстве рек и озер составляет +8..+12 градусов, температура воды в море колеблется от +4 до +11 градусов.