После завершения ЧС за одним столиком в ресторане смогут сидеть не более четырех человек

После отмены режима чрезвычайной ситуации будут смягчены ограничения в местах общественного питания, сообщает LETA.

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Согласно проекту Министерства здравоохранения, посетители кафе и ресторанов по-прежнему должны будут соблюдать дистанцию два метра от окружающих. Это требование не будет касаться людей, сидящих за одним столиком.

В помещениях за одним столиком, не соблюдая дистанции, смогут сидеть четыре человека. На улице за одним столиком смогут находиться восемь человек. Цель правил - ограничить число людей, подверженных высокому риску заражения.

Помимо прочего, каждый человек должен будет получить индивидуальны комплект приборов и посуды, а столики должны быть продезинфицированы после каждого клиента.

Правила будут пересмотрены 1 июля в соответствии с эпидемиологической ситуацией.