После жалоб жителей RNP разорвал контракт с Ferrus: за чистку Риги от снега будут отвечать другие фирмы
Foto: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сообщило о расторжении контракта с АО Ferrus, так как был получен ряд претензий на работу по уборке снега в дворах рижских многоэтажек и подъездных дорогах к ним.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"К сожалению, после неоднократного выражения претензий достичь существенных улучшений качества услуг по уборке снега результ не был достигнут. До сих пор Ferrus не смогло выполнить перечисленные в договоре требовния, в результате чего клиенты RNP не получили соответствующие условиям договора услуги", — пояснили Delfi в Rīgas namu pārvaldnieks, отметив, что RNP пришлось принять на себя критику со стороны недовольных жителей. Отмечается, что за неполученную услугу или услугу, качество которой не соответствует договору, клиенты платить не будут.

Договор с Ferrus вступит в силу в течение двух дней. Уже заключены договора с другими компаниями, которые готовы обеспечить уборку и вывоз снега в Риге. Город будет разделен между ними на зоны ответственности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Город Rīgas namu pārvaldnieks
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Hовости недвижимости

Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Элегантная новинка на улице Кр.Барона: квартиры с видом на Верманский сад
Время для нового жилья! Запишись на индивидуальный осмотр проектов!
Зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!