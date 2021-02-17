После жалоб жителей RNP разорвал контракт с Ferrus: за чистку Риги от снега будут отвечать другие фирмы

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) сообщило о расторжении контракта с АО Ferrus, так как был получен ряд претензий на работу по уборке снега в дворах рижских многоэтажек и подъездных дорогах к ним.

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"К сожалению, после неоднократного выражения претензий достичь существенных улучшений качества услуг по уборке снега результ не был достигнут. До сих пор Ferrus не смогло выполнить перечисленные в договоре требовния, в результате чего клиенты RNP не получили соответствующие условиям договора услуги", — пояснили Delfi в Rīgas namu pārvaldnieks, отметив, что RNP пришлось принять на себя критику со стороны недовольных жителей. Отмечается, что за неполученную услугу или услугу, качество которой не соответствует договору, клиенты платить не будут.

Договор с Ferrus вступит в силу в течение двух дней. Уже заключены договора с другими компаниями, которые готовы обеспечить уборку и вывоз снега в Риге. Город будет разделен между ними на зоны ответственности.