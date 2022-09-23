Последние рейтинги SKDS перед выборами в 14-й Сейм: СЗК сместил со второго места Нацобъединение

По данным последнего перед выборами в 14-й Сейм опроса общественного мнения SKDS, еще более выраженно лидирует в топе политических партий по-прежнему премьерское "Новое Единство". Но оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян сместил со второй строчки топа правящее "Национальное объединение", сообщает портал lsm.lv.
При ответах респондентов на вопрос "Если бы завтра утром проходили выборы в Сейм, то за кого бы вы проголосовали?", симпатии между партиями в сентябре распределились так (в скобках — августовские рейтинги):
- "Новое Единство" — 13,8% (8,3%)
- Союз "зеленых" и крестьян — 7,8% (6,4%)
- Национальное объединение — 7,3% (7,5%)
- Объединенный список — 5,4% (4,7%)
- "Согласие" — 5,1% (6,6%)
- "Прогрессивные" — 4,9% (5,1%)
- Attīstībai/Par! — 3,6% (4,5%)
- Русский союз Латвии — 3,1% (2,9%)
- "Каждому и каждой" — 2,9% (2,4%)
- "Латвия на первом месте" — 2,9% (2,5%)
- "Stabilitātei!" — 2,7% (3,1%)
- "Консервативные" — 2,1% (2,7%)
- "Суверенная власть" — 1,5% (1,3%).
Выборы в 14-й Сейм состоятся в субботу, 1 октября.