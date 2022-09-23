Последние рейтинги SKDS перед выборами в 14-й Сейм: СЗК сместил со второго места Нацобъединение
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По данным последнего перед выборами в 14-й Сейм опроса общественного мнения SKDS, еще более выраженно лидирует в топе политических партий по-прежнему премьерское "Новое Единство". Но оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян сместил со второй строчки топа правящее "Национальное объединение", сообщает портал lsm.lv.

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При ответах респондентов на вопрос "Если бы завтра утром проходили выборы в Сейм, то за кого бы вы проголосовали?", симпатии между партиями в сентябре распределились так (в скобках — августовские рейтинги):


Выборы в 14-й Сейм состоятся в субботу, 1 октября.

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