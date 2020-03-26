Последних репатриантов из аэропорта будет развозить на специальных автобусах

Возвращающихся на родину латвийцев теперь не будут отпускать добираться домой самостоятельно, потому что некоторые из них едут на такси или 22 автобусе, создавая риск для здоровья окружающих. Теперь для них будут организованы специальные автобусы Rīgas satiksme, выяснил канал TV3.

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И Минздрав, и МВД признают, что было ошибкой никак не контролировать то, как люди будут добираться домой из аэропорта. В результате кто-то бежит обнимать встречающих родственников, а кто-то добирается домой на общественном транспорте.

С 27 по 30 марта, когда прилетят последние возвращающиеся, Rīgas satiksme организует специальные рейсы, постаравшись сделать так, чтобы как можно большее число людей доставить как можно ближе к дому.

Секретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко отметила, что репатриационные рейсы в таком количестве создали проблему: все время появляются новые люди из тех стран, где заболеваемость коронавирусом выше, чем в Латвии.