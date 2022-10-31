Последний день октября будет преимущественно солнечным

В понедельник в Латвии будет преимущественно солнечная погода, после обеда с запада придут облака, прогнозируют синоптики.
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Вечером местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер.
Максимальная температура воздуха — +7..+11 градусов, в Курземе — до +13 градусов.
В Риге октябрь завершается сухой и солнечной погодой, слабым ветром. Температура воздуха — +10..+11 градусов.
Погодные условия определяет область высокого давления. Атмосферное давление 1018-1021 гПа на уровне моря.
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