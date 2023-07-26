Последний эфир "Дождя" из Риги запланирован на начало августа. Потом телеканал будет вещать из Амстердама

Российский независимый телеканал "Дождь" в последний раз выйдет в эфир из студии в Риге 3 августа, заявил в интервью передаче Александра Плющева The Breakfast Show главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

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Он заявил, что создание контента для "Дождя" уже длительное время проходит из студий в Амстердаме и Риге, но в начале августа ожидается последний эфир телеканала из Латвии.

Сам Дзядко планирует покинуть Латвию через пять дней.

Как сообщалось ранее, 6 декабря прошлого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал выданную "Дождю" в Латвии лицензию на телевещание. Телеканал оспорил это решение в Административном районном суде, однако суд оставил в силе решение NEPLP. "Дождь" пообещал оспорить это решение.

"Мы будем это обжаловать во всех инстанциях — включая Европейский суд по правам человека, если это потребуется", — подчеркнул в своем заявлении Дзядко.

10 января Нидерланды предоставили каналу новую лицензию на вещание. "Дождь" заявил, что не будет пытаться восстановить латвийскую лицензию, поскольку неизвестно, сколько продлится судебный процесс. Для скорейшего возобновления вещания на кабельном телевидении получена голландская лицензия.

Решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.