Последний шанс вернуться из Польши и Германии: Ecolines организует рейс по "Гуманитарному коридору"

Ecolines организует последний рейс для желающих вернуться из Берлина и Варшавы в Ригу. Он выходит из Берлина в 18:00 по местному времени, из Варшавы — в 23:00.

Те пассажиры, у которых был приобретен билет на более позднее время, могут обменять его на этот.

Польша открыла "гуманитарный коридор" для желающих вернуться на родину иностранцев, которым нужно проехать через ее территорию.

В 18:00 автобус Ecolines отправляется с Берлина (автовокзал Zentraler Omnibusbahnhof Berlin) и в 23:00 из Варшавы (Warszawa Zachodnia).

Билеты можно приобрести на сайте www.ecolines.net или у водителя автобуса — но лучше заранее, потому что они могут закончиться.

Как сообщалось, Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья. Автобус компании Ecolines не смог пройти польско-немецкую границу — он прибыл на КПП в 23:55, за пять минут до вступления в силу запрета на перевозку пассажиров, но польские пограничники его уже не пропустили. В автобусе были в том числе граждане Латвии.

Утром в поненедьник министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что с польскими властями достигнута договоренность о создании специальной колонны транспортных средств стран Балтии для пересечения польской территории и возвращения домой.