Последствия года с коронавирусом - болезни, тревоги и смерти. Главное об эпидемии Covid-19 на 20 января

В Латвии выявлен синдром мультисистемного воспаления у детей, переболевших Covid-19, исследователи рассказали о психологических проблемах у подростков во время пандемии, а профессор Латвийского университета Михаил Хазан объясняет, как правильно интерпретировать данные смертности за 2020 год. Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 20 января.

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Цифры. Во вторник в Латвии выявлены 1088 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек. Всего за сутки проведены 12 732 анализа на коронавирус, доля положительных результатов составила 8,5%. Выросло число пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме — с 95 до 99.

В Литве подтверждено 1232 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек. В Эстонии проанализировано 4997 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 603 теста (12,1%).

В мире во вторник выявлены 592 826 новых случаев Covid-19. Всего коронавирусом заразились 96 791 888 человек, из них 2 069 611 скончались.

Ограничения. С 25 января всем прибывающим в Латвию лицам для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанного по методике ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Эпидемиолог Юрий Перевощиков в Сейме сказал, что даже в крупных европейских странах с более низкой заболеваемостью строгие ограничения сохраняются до сих пор, поэтому причин отменять ограничения в Латвии нет. Зато есть и хорошие новости - за семь дней госпитализировано 759 человек, что на 18% меньше, чем в предыдущий период.

В Детской больнице находятся семь детей с синдромом мультисистемного воспаления. Состояние у них развилось после того, как они заболели Covid-19. Маленьким пациентам от пяти до девяти лет.

От пандемии страдает психическое здоровье подростков. Как такому выводу пришел Центр подростковой и молодежной психотерапии. 54,5% подростков считают, что во вторую волну пандемии их психическое здоровье ухудшилось, подростки жалуются на подавленность и депрессию, трудности в учебе и навязчивые мысли.

1-я городская больница начнет принимать больных Covid-19. Рижская дума и Министерство здравоохранения договорились перепрофилировать 1-ю городскую больницу в стационар для больных Covid-19, там для этих нужд будут выделены 50 коек.

Девятиклассники могут остаться без экзаменов. Если после 7 февраля девятиклассникам не будет доступна очная учеба и консультации, то государственные проверочные работы заменят на мониторинговые работы, сказала министр образования Илга Шуплинска (НКП). Экзамены для 12-х классов тоже под вопросом.

История дня. Портал Delfi изучил статистику и попросил прокомментировать данные о смертности в Латвии профессора Латвийского университета Михаила Хазана. Он объяснил, какой вклад в показатели смертности внес Covid-19 и ограничения.