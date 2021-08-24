Последствия "ковидного" года. Дефицит госбюджета-2021 — 9,3% от ВВП

Министерство финансов представило правительству базовый и пессимистический сценарии развития ситуации с бюджетами страны на текущий, 2021-й, и следующий, 2022-й, годы. В случае если Латвию накроет "третья волна" Covid-19, рост ВВП замедлится, а дефицит бюджета — может возрасти. Минфин также подчеркивает, что необходимо удерживать объем госдолга на отметке ниже 51% от ВВП.

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ВВП растет, но пострадавшие отрасли не восстановились

По прогнозам, ВВП после падения в прошлом году в сравнительных ценах в этом году вырастет на 3,7%. Министерство финансов подчеркивает, что главным двигателем экономического роста Латвии в этом году станет увеличение объемов частного потребления, которое быстро восстановилось после отмены "ковидных" ограничений во втором квартале 2021 года, а также успешное преодоление кризиса, связанного с Covid-19, основными внешнеторговыми партнерами Латвии. Экономика также будет усилена мерами государственной помощи, запланированными на этот год, и растущим объемом финансовых ресурсов Европейского Союза (ЕС).

В то же время Минфин признает: в отраслях, наиболее сильно пострадавших от кризиса — транспорт, гостиницы и общепит, культура, развлечения и отдых, профессиональные услуги — к концу 2021 года объем производства по-прежнему будет значительно ниже, чем в 2019 году.

В базовом сценарии прогнозируется, что в 2022 году ВВП возрастет на 5%. В 2023 и 2024 годах — на 3,5% и 3,4% соответственно.

Растут дефицит госбюджета и госдолг

Обновленный дефицит общего правительственного бюджета на текущий 2021-й год сохранен на уровне 9,3% от ВВП, что соответствует величине, прогнозируемой в Программе стабильности на 2021-2024 годы. Ранее прогнозировалось, что дефицит в 2021 году составит 3,9% от ВВП, однако ясно, как объясняет Минфин, что этот показатель будет гораздо выше из-за финансирования мер поддержки, направленных на снижение воздействия Covid-19 на простых жителей, компании и отрасли в целом.

При неизменной среднесрочной политике планируется, что в 2022 году дефицит общего правительственного бюджета составит 2,9% от ВВП, в 2021 году — 1,2% от ВВП, в 2024 году — 0,3% от ВВП.

Общий государственный долг Латвии прогнозируется в 2022 году на уровне 50% от ВВП, в 2023 году — на уровне 48,1% от ВВП, в 2024 году — в размере 47,6% от ВВП, сообщает Министерство финансов.

Пессимистический сценарий "третьей волны" Covid-19

В условиях высокой неопределенности Минфин также разработал пессимистический сценарий в дополнение к базовому сценарию — на случай "третьей волны" Covid-19. В пессимистическом сценарии рост ВВП ниже, чем заложено в базовом сценарии, который предполагает дальнейшее развитие экономики без существенных неопределенностей и ограничений.

"В сценарии "третьей волны" под воздействием Covid-19 настроения потребителей ухудшаются, частное потребление значительно замедляется и падает до уровня 2020 года. Предусматривается, что в этом случае падение рынка труда будет несколько сильнее, чем в 2021 году, если в четвертом квартале части отраслей придется приостановить деятельность из-за "ковидных" ограничений", — поясняет Министерство финансов.

При пессимистическом развитии событий рост ВВП в этом году составит только 3%, что на 0,7% меньше, чем в базовом сценарии.

"В свою очередь, это даст более низкую базу для бюджета 2022 года, а рост ВВП составит всего 2,5% или будет на 2,5 процентных пункта ниже, чем в базовом сценарии", — поясняет Минфин. В 2023-2024 годах рост ВВП все же останется на уровне базового сценария или 3,4%.

Минфин считает, что, если рост замедлится таким образом, то доходы бюджета в ближайшие годы сократятся по сравнению с базовым сценарием, и в целом дефицит бюджета расширенного правительства увеличится до 4% от ВВП в 2022 году, до 2,2% — в 2023 году, до 1,3% от ВВП — в 2024 году.

Также в Минфине отмечают, что с точки зрения фискальной политики 2022 год, как и 2021 год, будет особенным. Поскольку в ЕС у государств-членов еще есть право государств-членов отклоняться от правил ограничения бюджетного дефицита. В то же время национальные экономики восстанавливаются после кризиса Covid-19, и в рекомендациях по налогово-бюджетной политике на 2022 год Европейская комиссия (ЕК) устанавливает принципы, которым необходимо следовать при составлении бюджета на 2022 год. Необходимо поддерживать и поощрять государственные инвестиции, и это разрешается делать и в 2022 году за счет растущего дефицита.

Однако Министерство финансов четко дает понять — увеличивать госдолг нельзя бесконечно: "Что касается остальных расходов, то необходимо контролировать, чтобы их рост не опережал экономический рост. Ввиду вышеизложенного важно, чтобы решения налогово-бюджетной политики обеспечивали соответствие прирост государственного долга в условиях кризиса Covid-19 глубине кризиса, и чтобы в посткризисный период при неизменной фискальный политике государственный долг снижался достаточно стремительно. Это даст возможность в следующий кризис увеличить госдолг на благоприятных условиях финансирования".

В этом контексте Минфин подчеркивает: важно, чтобы увеличение текущих расходов на новые бюджетные приоритеты удерживало общий государственный долг на уровне ниже 51% ВВП, позволяя превышать его только для инвестиций и чрезвычайных мер, связанных с кризисом Covid-19.

Принимая во внимание эти соображения, пространство в бюджете на 2022 год для новых приоритетов политики, требующих дополнительных текущих расходов, составляет 302 миллиона евро. В Минфине признают, что кроме этого можно поддерживать инвестиционные проекты, а также — при возникшей необходимости — финансировать чрезвычайные меры, связанные с Covid-19. При таком фискальном пространстве дефицит бюджета расширенного правительства в 2022 году достигнет 3,8% ВВП, в 2023 году — 2,1% ВВП и в 2024 году — 1,1% ВВП.