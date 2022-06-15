Последствия ливня: поваленные деревья и ни одного вызова на затопления

Вчерашний ливень стал самым сильным с 24 августа 2017 года. Впрочем, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) пока не получила ни одного вызова о затопленных территориях. Помощь спасателей понадобилась для уборки поваленных деревьев и веток.

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Всего получено 11 вызовов, в которых сообщалось о том, что поваленные деревья или ветки угрожают безопасности людей или стратегическим объектам. В большинстве случаев деревья пришлось убирать с проезжей части - в Риге, Валмиере, Алуксненском или Краславском краях. В Риге дерево упало на легковой автомобиль.

В VUGD отмечают, что готовы в любое время суток оказывать помощь также пострадавшим от наводнений.

Со вторника и до 5 часов утра среды самое большое количество выпавших осадков зарегистрировано в Гулбене - 94 мл или 121% от месячной нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Затем следует Мадона с показателями 91 мл и 124%, Алуксне - 85 мл или 94%, Екабпилс - 74 мл, Скривери - 61 мл.

На востоке Латвии в среду дождь продолжается, на западе и в центральной части страны преимущественно солнечная погода.

В то же время в центральной и восточной части Латвии во многих местах стремительно растет уровень воды в реках, затоплены низины. Например, в Большой Югле у Закюмуйжы и в Педедзе у Литене уровень воды за сутки повысился на два метра, во многих других реках - на метр. В ближайшие сутки ожидается значительное повышение уровня воды в Гауе и Айвиексте.