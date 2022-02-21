Последствия осадков: затоплены поселки в Кекавском крае

Во многих местах Латвии затоплены поймы рек и низины, но самое большое количество затопленных домов находится в поселках на берегах реки Миса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также сообщения местных жителей в социальных сетях.

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В том числе затоплены большие территории в Дзеруми Кекавского края.

На наблюдательной станции “Лиелвейси”, которая расположена между Дзеруми и Олайне, зафиксировано, что уровень воды в Мисе в понедельник, 21 февраля, утром поднялся до 3,12 метров над нулевой отметкой.

Šodien pēcpusdienā ciemā palika nedaudz trakāk ar ūdens līmeni. Nu jau liela daļa ir ūdenī. :( Es vēl nosacīti drošībā, bet kaimiņu žēl. pic.twitter.com/QeitvIMDwJ — ⚡Vigants Lesausks (@vigants) February 20, 2022



Tik augsts ūdens līmenis Misas upē pēdējos gados nav bijis. Iepriekšējais rekords - 339 centimetri - reģistrēts 2010.gada pavasara lielajos palos.

Уровень воды в реке Миса в последние годы не был таким высоким. Предыдущий рекорд — 339 сантиметров — был зафиксирован во время большого паводка весной 2010 года.

Ожидаемые в понедельник и вторник осадки еще больше повысят уровень воды в реке Миса, а также в других реках и озерах Латвии. Во второй половине недели, с наступлением более засушливого периода, воды начнут отступать.

Как сообщалось ранее, самые сильные осадки ожидаются на западе страны. В реках и озерах Курземе уровень воды будет подниматься быстрее, чем где-либо в стране.