Последствия пандемии: практики семейных врачей и больницы переполнены пациентами

Практики семейных врачей и приемные отделения больниц буквально переполнены пациентами, что является последствием пандемии Covid-19, так как многие медицинские услуги были недоступны и люди запустили свои болезни. Об этом пишет Latvijas avīze.

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Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска отмечает, что последствия пандемии сильно бьют и по кошелькам пациентов, поскольку многие не могут получить оплачиваемого государством лечения и вынуждены лечиться платно. Например, в Балви даже рентгеновского обследования приходится ждать достаточно долго.

"Пока самым доступным является анализ крови. Однако Министерство здравоохранения сообщило, что государственные квоты на анализы, скорее всего, закончатся в октябре. Если правительство не выделит дополнительных средств, то в конце года даже анализы будут за плату", — предупреждает врач.

В своей практике она видит, что с приближением осени и зимы, когда вновь может быть ограничена доступность врачей, люди очень хотят обследоваться. Пациенты идут непрерывным потоком, среди них многие с обострением хронических заболеваний. Многие также до сих пор не избавились от последствий перенесенного коронавируса, страдая от усталости и депрессии.

Недостаточное государственное финансирование амбулаторного лечения больных коронавирусом, нехватка врачей, а также время летних отпусков привели к тому, что приемные отделения больниц переполнены. По словам руководителя Елгавской городской больницы Карлиса Смилги, в приемное отделение медучреждения поступает около 120 человек в сутки. Раньше максимум составлял 80 человек в день.

Даугавпилсская региональная больница также сильно ощущает последствия пандемии. Член правления больницы Григорий Семенов считает, что наплыв пациентов в приемное отделение является последствием того, что вовремя не было оказано амбулаторное лечение — теперь это проявляется в проблемах со здоровьем.

Например, неврологи как никогда раньше принимают пациентов с очень редкими болезнями. Загружены и терапевты, и кардиологи.

Министерство здравоохранения указало в информационном отчете правительству, что для обеспечения реабилитации после последствий, вызванных Covid-19, а также готовности быстро расширить возможности здравоохранения и вакцинации по осеннему сценарию, дополнительно во второй половине этого года потребуется 20 миллионов евро.