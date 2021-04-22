Последствия Пасхи, рост заболеваемости и поддельный Pfizer. Главное о Covid-19 на 22 апреля

В Латвии снова наметился рост заболеваемости Covid-19 и увеличение двухнедельного совокупного показателя на 100 000 населения. Рекламное агентство извинилось за ошибку при переводе на русский язык плаката в рамках кампании "Два миллиона причин вакцинироваться". С ноября 2020 года коронавирус — третья самая частая причина смерти в Латвии. В Польше и Мексике обнаружили поддельные вакцины Pfizer. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 22 апреля.

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Цифры. За прошедшие сутки выявлены 578 новых случаев Covid-19, получены сообщения о девяти умерших. Один скончавшийся был в возрасте 50 — 59 лет, еще один — в возрасте от 60 до 69 лет, четверо человек были в возрастной группе 70 — 79 лет, а трое — в группе 80 — 89 лет. Всего за сутки проведены 17 164 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 400,7 случаев на 100 000 жителей.

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 36 656 жителей с хроническими заболеваниями, а 1 466 из них уже завершили вакцинацию. Это 22% от всех жителей с хроническими заболеваниями. 65% получателей прививки в этой группе привились вакциной производства AstraZeneca, 24% Moderna и 11% получили вакцину Pfizer-BioNTech.

Рекламное агентство Nord DDB Rigа приносит свои извинения всем, чьи чувства были задеты плакатом рекламной кампании "Два миллиона причин вакцинироваться!", где перевод на русский был сделан с ошибкой и вместо поездки к бабушке с дедушкой вакцинированным предлагалось увидеться с прабабушкой и прадедушкой. В настоящее время рекламные материалы везде исправлены и заменены на корректные версии перевода.

Нынешний рост заболеваемости Covid-19 и увеличение двухнедельного совокупного показателя на 100 000 населения до 409,2 случая может быть связано с празднованием Пасхи, заявил заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша профессор Гиртс Бригис. По его словам, ситуация не очень хорошая, хотя ее можно было предвидеть.

Лиепайское самоуправление приняло решение продолжить организацию обучения учеников 1-6-х и 7-11-х классов дистанционно. Несмотря на то, что Лиепая находится в списке эпидемиологически безопасных самоуправлений, в последние дни в городе снова отмечается существенный рост заболеваемости. За неделю число случаев инфицирования увеличилось на 44%. Поэтому было решено продолжить обучение школьников в дистанционном формате.

На показатели смертности Covid-19 влияет возрастная структура и состояние здоровья жителей. В прошлом году в связи с Covid-19 в Латвии умерли 939 человек, в этом году заболевание сгубило 1392 жизни — больше, чем за весь прошлый год. С ноября 2020 года это третья самая частая причина смерти. В Латвии в начале февраля двухнедельный показатель смертности составлял 136,4, тогда как в среднем по Европе это были 103,1 смертей.

Главная задача — добиться быстрой вакцинации, заявил президент Эгил Левитс. Он добавил, что вскоре это станет возможным, поскольку в Латвию поступит большее количество доз вакцин. В свою очредь Кришьянис Кариньш подчеркнул, что важен быстрый темп вакцинации, чтобы вакцины не накапливались ни на центральном складе, ни в отдельных пунктах вакцинации.

Оксфордский университет приглашает выздоровевших людей младше тридцати лет к участию в новом исследовании, в ходе которого их заново инфицируют Covid-19, чтобы изучить антитела и уровень защиты, полученный после заболевания. Добровольцы будут находиться под постоянным наблюдением в стационаре карантинного отделения. Им введут "наименьшую из возможных доз" коронавируса.

Поддельные версии вакцины против коронавируса Covid-19 компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше. По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу. Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку. В обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.