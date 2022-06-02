Последствия раскола Союза "зеленых" и крестьян: к СЗК присоединилась ЛСДРП

Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) на общем собрании единогласно принял решение о принятии в объединение Латвийской Социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Присоединение ЛСДРП — партии, которая в начале 2000-х годов была правящей в Риге, но уже давно не представлена в Сейме и имеет очень низкий рейтинг — стало следствие фактического раскола СЗК.

Напомним, что председатель Латвийской "зеленой" партии Эдгар Таварс обратился к руководству Латвийского Крестьянского союза (обе партии входили в СЗК) с просьбой не заключать договор с партией Latvijai un Ventspilij, которую возглавляет экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Итогом стало создание тройственного предвыборного союза — Латвийского объединения регионов, Латвийской "зеленой" партии и Лиепайской партии.

Это означает, что Латвийский Крестьянский союз и Latvijai un Ventspilij нуждаются в новых членах объединения СЗК. Таким и стала ЛСДРП.

Сопредатель СЗК Армандс Краузе сообщил, что Латвийский Крестьянский союз насчитывает более 1400 членов, представленных в 64 отделениях как в Латвии, так и за рубежом. В ЛСДРП состоят 542 человека, и партия, соответственно, укрепит СЗК.

"Обе партии будут дополнять друг друга в одном союзе — исторически в регионах больше представлены крестьяне, а в городах — социал-демократы. Объединив усилия в рамках СЗК, мы сможем успешно работать в интересах Латвии и ее народа", — сказал Краузе.

Председатель ЛСДРП Янис Диневич сказал агентству LETA, что Латвийский Крестьянский союз воспринимался как партия, представляющая крестьян, а социал-демократы — как партия, работающая в городах, но совместная работа обеих партий в СЗК позволит устранить конфликты между интересами сельских и городских районов.

Тем не менее, очевидно, что на месте одного Союза "зеленых" и крестьян образуются две политических силы. Само название СЗК сохраняют за собой Латвийский Крестьянский союз, Latvijai un Ventspilij и ЛСДРП — эту силу можно считать близкой к бывшему мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Латвийское объединение регионов, Латвийской "зеленая" парти и Лиепайская партия идут на выборы в 14-й Сейм отдельным от СЗК списком. Это означает, что политические силы поделят между собой и электорат. Наиболее очевидно это в Курземе: правящая партия Вентспилса Latvijai un Ventspilij остаются верны СЗК, а правящая во втором портовом городе региона Лиепайская партия присоединяется к новой политической силе.

Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября.