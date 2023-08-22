Последствия разрушительной бури: ущерб в Елгавском крае оценивается более чем в 200 000 евро

По текущим оценкам ущерб от бури 7 августа в Елгавском крае оценивается более чем в 200 000 евро, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Лелде Подниеце-Йостмане.

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Муниципалитет собрал информацию об ущербе от бури, и 21 августа начал выплачивать поддержку на восстановление пострадавших от урагана жилых домов.

Самые большие разрушения в Елгавском крае были констатированы в Вилценской и Залениекской волостях — в лесах и на обочинах дорог были повалены и сломаны деревья, в Вилценской волости разрушены кладбища, буря не пощадила ни частные дома, ни многоквартирные дома, ни хозяйственные постройки.

В самоуправление поступили заявления от 22 человек о выделении единовременной поддержки на ликвидацию последствий бури, а также поврежденных двух многоквартирных жилых домов в Вилценской волости, которые находятся в собственности самоуправления.

Комиссия, в состав которой вошли сотрудники Управления имущества Елгавского края, работники Отдела охраны труда, пожарной безопасности и гражданской обороны, строительный инспектор Строительного управления, а также главы управлений Вилценской и Залениекской волостей, составила акты осмотра и провела оценку причиненного ущерба.

В шести случаях в выплате поддержки было отказано, поскольку заявленный ущерб не соответствовал установленным государством условиям получения единовременной поддержки. Было одобрено 15 заявок, общая сумма поддержки — 16 260 евро. Сумма, необходимая для ремонта многоквартирных домов, составляет 53 366 евро.

Мероприятия, которые необходимо провести в рамках поддержки, — восстановление или замена кровли и окон. Размер единовременной поддержки составляет до 3000 евро, но не более 20 евро за квадратный метр отремонтированной площади.

Во время бури 7 августа были повреждены 14 участков муниципальных дорог Елгавского края. В целом на восстановление инфраструктуры необходимо финансирование 35 000 евро.

Также ущерб причинен трем кладбищам Вилценской волости — Сила, Вайтеню и Гауриню. По оценкам, на их восстановление требуется около 55 000 евро.

Ущерб, нанесенный пострадавшему от бури участку в Путельском лесу Залениекской волости, оценивается в более чем 40 000 евро. Поврежден и принадлежащий муниципалитету автомобиль.