Последствия шторма в Латвии: спасатели получили 51 вызов из-за причиненных разрушений

За прошедшие сутки работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) получили 51 вызов из-за причиненных ветром разрушений.

Как сообщилапредставитель ГПСС Агрита Витола, в 35 случаях спасатели освобождали проезжую часть от сломленных деревьев и веток, а в 16 случаях устраняли угрозу безопасности, которую представляли поврежденные ветром конструкции, в большинстве случаев это были оторванные части кровельного покрытия.

Как сообщалось, в пятницу скорость порывов ветра на большей части территории Латвии составляла 18-23 метра в секунду, а ночью на побережье Курземе порывы ветра были еще сильнее.