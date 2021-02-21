"Посмотрите в окно на солнышко". Вике-Фрейберга записала видео с рассказом о самочувствии после прививки

Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в воскресенье, спустя десять дней после того, как получила первую дозу вакцины от Covid-19, опубликовала в соцсетях свое обращение к латвийцам, в котором выразила радость по поводу весенней погоды.

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На видео Вике-Фрейберга, сидящая возле своего сельского дома в Кулдигской волости, рассказывает, что место введения вакцины болит меньше, чем при ежегодной прививке от гриппа. Экс-президент желает всем латвийцам чувствовать себя хорошо, а всему миру — находить все более и более эффективные методы контроля над Covid-19. "Так или иначе — посмотрите в окно на солнышко и позвольте ему вас порадовать. Если на душе мрачно, позвоните какому-нибудь другу", — посоветовала Вике-Фрейберга.



11 февраля в Клинической университетской больнице им. Страдиня первую дозу вакцины против Covid-19 получили четыре бывших президента Латвии.

Вике-Фрейберга после вакцинации заявила журналистам, что укол был практически неощутим. Она посоветовала всем при первой же возможности вакцинироваться, ведь каждый должен брать на себя ответственность за себя и свое здоровье.

"Это вопрос ответственности и по отношению к другим — близким, членам семьи и людям, с которыми мы контактируем. Чем больше людей в Латвии будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы все будем и тем проще будет вернуться в насколько это возможно нормальную жизнь", — подчеркнула Вике-Фрейберга.