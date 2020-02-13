Пособие на новорожденного смогут получить и только что задекларировавшиеся в Риге родители

Комитет Рижской думы по социальным вопросам поддержал идею поднять единоразовую выплату родителям новорожденным с 150 до 250 евро, а также платить 50 евро тем родителям, которые задекларировались в Риге менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.

Ранее такое единоразовое пособие полагалось только тем, что задекларировал свое проживание в Риге не менее, чем за год до рождения ребенка.

Теперь те, кто был задекларирован в Риге более года, смогут получить 250 евро, а те, кто меньше года — 50 евро. Пособие может получить только один из родителей.

Окончательное решение об увеличении пособия еще должна принять Рижская дума. С учетом того, что в четверг, 13 февраля, дума была распущена, новый состав думы может его не утвердить.

В 2019 году единоразовую выплату получили 5 965 рижан. Это обошлось бюджету города в 894 750 евро. По предварительным подсчетам, в 2020 году в Риге может родиться 6 208 детей, на пособия потребуется 1,55 миллиона евро.