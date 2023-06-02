Пособие на размещение украинских беженцев будут выплачивать до конца года

Выплата пособий на размещение украинских беженцев продлена до конца года. Ранее она заканчивалась 30 июня, сообщает портал Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Валерия из Харькова, которая работает в рижском украинском кафе Borščs приехала в Латвию в апреле прошлого года с пятилетним сыном.

"Полтора месяца мы с сыном жили в латвийской семье. У них у самих шесть детей, а тут еще я с маленьким. Я искала квартиру, и хозяин Алексей закинул объявление в домовой чат. Мне сдала квартиру их соседка, все хорошо, слава богу. Уже продлили договор. В первый год нам компенсировали стоимость жилья, потом полгода нет, а теперь опять дали — и это очень помогает. Когда живешь в доме, есть вещи, которые всегда были — а когда все нужно покупать с нуля, появляется множество мелких расходов", — рассказала Валерия.

Сейчас в Латвии, по данным МВД, находится около 32 000 украинских беженцев, а фактически их может быть больше — границу постоянно пересекает большое количество украинцев.

Беженцы, когда только приезжают в Латвию, получают пособие по размещению на 60 или 120 дней в зависимости от самоуправления, а также пособие на еду на 30 дней. Домохозяйства, которые принимают украинцев к себе, получают по 100 евро за одного человека и по 50 за каждого следующего. Рижский общественный транспорт для беженцев бесплатный.