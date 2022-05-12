Пособие от работодателя по рождению ребенка не будет облагаться налогом

Пособие по рождению ребенка, которое работодатели выплачивают сотрудникам, не будет облагаться подоходным налогом. Это закреплено поправками в законе о подоходном налоге с населения, которые Сейм принял в окончательном чтении.

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Подоходным налогом не будут облагать пособие от работодателя по рождению ребенка размером до 250 евро за каждого ребенка.

Пособие должно быть выплачено в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Это будет касаться пособий, выплаченных за детей, которые родились после 1 января этого года.

Изменения в налоговом режиме вступят в силу 1 июля 2022 года.