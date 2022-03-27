Пособие по болезни: кому положено и как его получить?

Если возникли проблемы со здоровьем, из-за которых временно невозможно работать, каждый социально застрахованный латвиец имеет право на получение пособия по болезни, предоставляемое Государственным агентством социального страхования (VSAA). На пособие по болезни претендуют и самозанятые лица, которые сами платили взносы социального страхования.

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Взносы должны быть уплачены как минимум за три месяца в течение последних шести месяцев или за полгода в течение предыдущих 24 месяцев до месяца начала болезни. Оформить пособие и получить консультацию можно в своем самоуправлении — такие услуги предоставляют государственные и муниципальные единые центры по обслуживанию клиентов (VPVKAC).

Пособие по болезни выплачивается, если нет возможности приходить на работу и выполнять трудовые обязанности, при этом теряя при этом доход, а лечащий врач выписал на этот период больничный лист.

Если же заболел ребенок, больничный лист "Б" выдается родителю и пособие по болезни назначается с первого дня болезни:

• если ребенок младше 14 лет (до достижения ребенком 14 лет) до 14-го дня болезни, если ребенок лечится дома. В свою очередь, если ребенок также находился на лечении в стационаре в течение вышеуказанного периода, пособие по болезни выплачивается до 21-го дня;

• до 30-го дня, если ребенок младше 14 лет и проходит лечение в связи с переломом конечности;

• если ребенок не достиг 18-летнего возраста и у него диагностировано тяжелое заболевание, требующее постоянного присутствия родителей, пособие выплачивается до 26 недель или в течение трех лет в рамках пятилетнего периода.

Какого размера может быть пособие?



За период болезни со второго по 10-й день (с 1 апреля этого года по девятый день) работодатель выплачивает пособие по болезни (за первый день болезни выплата не производится).

В свою очередь, с 11-го дня болезни (с 1 апреля этого года с 10-го дня болезни) VSAA назначает пособие по болезни в размере 80% средней зарплаты, за которую уплачиваются взносы социального страхования. Средняя зарплата рассчитывается за 12-месячный период, заканчивающийся за два месяца до месяца болезни. Для самозанятых средняя зарплата рассчитывается за период в 12 календарных месяцев, заканчивающихся в течение трех календарных месяцев, предшествующих кварталу, в котором человек заболел.

Как получить пособие?



Пособие по болезни назначается на основании листа нетрудоспособности, выданного врачом в электронном виде. Если выдан больничный лист типа "Б", VSAA получает информацию об этом. После того, как выписан больничный лист, можно подать заявку на получение пособия. Если пособие требуется в связи с профессиональным заболеванием, должно быть представлено также заключение об этой болезни.

Заявление можно подать лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA или в VPVKAC, отправить по почте или в электронном виде (с электронной подписью), а также на портале www.latvija.lv.

Всего в латвийских самоуправлениях уже действует 137 VPVKAC, в каждом из них можно подать заявление на получение пособия по болезни лично или воспользоваться помощью консультанта для заполнения и подачи заявления на портале www.latvija.lv. Список с центрами обслуживания клиентов доступен на соответствующем сайте.

Также предлагается возможность получения дистанционных, личных консультаций по назначению пособия по болезни в отдельных центрах для обслуживания клиентов. Раньше этот вид поддержки можно было получить только лично по прибытии в VSAA.

В настоящее время дистанционная консультация доступна в центрах Олайне, Илуксте, Вишки, Виляки, Виесите и Рубене, а с 1 апреля — также в Гауйенской, Вариньской, Друстской волостях и Валке.