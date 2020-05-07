Пособие по простою и кризисное пособие от самоуправления нельзя будет получать одновременно

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки, которые запрещают получать одновременно пособие помощи в простое и муниципальное кризисное пособие, сообщает LETA.

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Пособие помощи в простое могут получать те, чей работодатель не квалифицируется для получения пособия по простою. Максимальный размер такого пособия составляет 180 евро. За каждого ребёнка положена доплата 50 евро.

В свою очередь, муниципальное кризисное пособие доступно тем, кто не может претендовать ни на один другой вид поддержки. Оно в разных самоуправлениях разное, а государство покрывает 50% пособия, но не более 40 евро. Люди, получающие кризисное пособие, также могут получать дополнительные 50 евро за каждого ребёнка.