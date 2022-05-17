Пособие по социальному обеспечению смогут получать и работающие пенсионеры
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С 1 июля лица, достигшие пенсионного возраста и получающие государственное пособие по социальному обеспечению, продолжат его получать, даже если оформят трудовые отношения. "Это поможет улучшить их материальную ситуацию, так как вместе с зарплатой они смогут продолжать получать пособие по социальному обеспечению, и будет положительно влиять на привлечение этих людей на рынок труда", - говорится в сообщении Министерства благосостояния.

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Это предусматривают принятые 17 мая поправки к правилам Кабинета министров Nr. 788 от 17 декабря 2020 года "Условия назначения и порядок выплаты Государственного пособия по социальному обеспечению и пособия для захоронений".

Государственное пособие по социальному обеспечению выплачивается лицу, которое достигло установленного возраста для назначения пенсии, если это лицо не имеет права на получение государственной пенсии или страхового возмещения в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания. Это пособие одно из самых регулярно выплачиваемых видов социальной поддержки, которое финансируется из госбюджета. Выплатами занимается Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Более подробно о пособии - на странице VSAA.

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