Пособие предоставят и части самозанятых лиц, которые ранее не могли его получить

Пособие за простой будет предоставляться и части самозанятых лиц, которые ранее не квалифицировались для его получения, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.

Впредь пособие будет предоставляться также в случае, если налоговая задолженность самозанятого лица будет превышать 1500 евро, если долг не будет превышать 1500 евро, но не будет заключено соглашения о графике его уплаты и если налоговый начет будет превышать 151 евро за раз или 500 евро в год.

Петравича добавила, что эти изменения, согласно доступной информации, коснутся небольшого круга лиц — 17 человек.

Как сообщалось, до второй половины дня в понедельник Служба госдоходов выплатила пособий за простой на сумму 26 379 952 евро.