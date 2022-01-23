Пособие с января по апрель: кому государство планирует помочь из-за подорожания энергоресурсов
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Чтобы сократить расходы жителей на энергоресурсы, партнеры по коалиции намерены с января по апрель 2022 года предоставить компенсации некоторым группам жителей. Информацию подготовило Министерство благосостояния Латвии.

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Единоразовое пособие размером в 200 евро получат те, у кого есть право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до года, семейное пособие или материнское пособие, если ребенок родился до 30 апреля 2022 года. Пособие также будут выплачивать студентам в возрасте до 24 лет, которые не вступили в брак. Его планируется выплатить в марте, сразу всю сумму за четыре месяца (по 50 евро за каждый). Для этого потребуется 80 миллионов евро из бюджета.

Также за период с января по апрель единоразовое пособие размером в 80 евро выплатят тем жителям Латвии, которые в период с 1 января этого года до 30 апреля этого года:

  • являются пенсионерами или получают пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца
  • получают специальную государственную пенсию
  • получают пенсию за выслугу лет, достигнув пенсионного возраста
  • получают пенсию за выслугу лет, не достигнув пенсионного возраста, но имея инвалидность
  • получают компенсацию за потерю трудоспособности
  • получают государственное социальное пособие
  • получают пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пособие для лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе
  • а также жители, которые получили альтернативный статус и достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, либо те жители, которые имеют определенную инвалидность или заключение Государственной комиссии врачей по вопросам здоровья и трудоспособности о необходимости особого ухода


Ожидается, что такое пособие могут получить около 553 тысяч человек, для этого потребуется 44 миллиона евро из бюджета.

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