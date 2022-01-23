Пособие с января по апрель: кому государство планирует помочь из-за подорожания энергоресурсов

Чтобы сократить расходы жителей на энергоресурсы, партнеры по коалиции намерены с января по апрель 2022 года предоставить компенсации некоторым группам жителей. Информацию подготовило Министерство благосостояния Латвии.

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Единоразовое пособие размером в 200 евро получат те, у кого есть право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до года, семейное пособие или материнское пособие, если ребенок родился до 30 апреля 2022 года. Пособие также будут выплачивать студентам в возрасте до 24 лет, которые не вступили в брак. Его планируется выплатить в марте, сразу всю сумму за четыре месяца (по 50 евро за каждый). Для этого потребуется 80 миллионов евро из бюджета.

Также за период с января по апрель единоразовое пособие размером в 80 евро выплатят тем жителям Латвии, которые в период с 1 января этого года до 30 апреля этого года:

являются пенсионерами или получают пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца

получают специальную государственную пенсию

получают пенсию за выслугу лет, достигнув пенсионного возраста

получают пенсию за выслугу лет, не достигнув пенсионного возраста, но имея инвалидность

получают компенсацию за потерю трудоспособности

получают государственное социальное пособие

получают пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пособие для лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе

а также жители, которые получили альтернативный статус и достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, либо те жители, которые имеют определенную инвалидность или заключение Государственной комиссии врачей по вопросам здоровья и трудоспособности о необходимости особого ухода



Ожидается, что такое пособие могут получить около 553 тысяч человек, для этого потребуется 44 миллиона евро из бюджета.

