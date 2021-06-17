Пособие в 200 евро выплатят также пенсионерам по выслуге лет с инвалидностью
Foto: LETA

Сейм сегодня утвердил поправки к закону о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают выплату единовременного пособия в размере 200 евро также получателям пенсий за выслугу лет с инвалидностью, не достигшим возраста, необходимого для получения пенсии по старости.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В марте Сейм принял поправки к закону о преодолении последствий Covid-19, определив круг лиц, которым будет выплачено единовременное пособие в размере 200 евро. Что касается получателей пенсий по выслуге, было установлено, что единовременное пособие будет выплачено только тем людям, которые достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но которым пенсия по старости не назначена.

Поправки подготовлены Министерством благосостояния, которое указало, что единовременное пособие другим получателям пенсии по выслуге выплачивать не планировалось, так как пенсия по выслуге уже является специальной социальной гарантией. В министерстве также отметили, что пенсия по выслуге назначается и выплачивается людям трудоспособного возраста, которые в большинстве своем продолжают работать после выхода на пенсию.

Однако среди получателей пенсий по выслуге есть также люди с инвалидностью, которые относятся к наиболее уязвимым группам общества, особенно с первой и второй группами инвалидности, поэтому они также должны получить единовременное пособие.

Планируется, что пособия будут выплачены в июле. По данным Государственного агентства социального страхования, в феврале 2021 года в стране насчитывалось 475 получателей пенсий за выслугу лет в возрасте до 64 лет, которые имели инвалидность.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей