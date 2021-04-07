Пособие в размере 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки
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Сейм сегодня признал срочным и утвердил законопроект о выплате единовременных пособий в размере 500 евро детям, находящимся в учреждениях опеки.

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Единовременная поддержка будет оказана детям, которые находятся в учреждениях опеки, социальной коррекции или местах заключения.

Министр благосостояния Рамона Петравича ранее заявила, что решение о расходовании этих средств учреждения должны принимать, учитывая мнения самих детей. "Эти средства ни в коем случае не должны использоваться для покрытия основных потребностей учреждений, выплаты зарплат, премий или доплат", — подчеркнула министр.

Пособия будут выплачены в течение 30 дней после получения заявлений от учреждений опеки.

Ранее уже началась выплата единовременных пособий семьям в размере 500 евро на ребенка.

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LETA

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LETA

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