Пособие за простой: Госконтроль отметил, что для микропредприятий были созданы намного более благоприятные условия

Госконтроль Латвии обнародовал результаты ревизии выплат пособия за простой, за которые в условиях Covid-19 весной отвечало Министерство финансов, и пособия помощи за простой, контролируемого Министерством благосостояния. Также был проверен процесс выделения надбавки в размере 50 евро к этим пособиям за каждого ребенка-иждивенца.

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Сам процесс выплаты пособий за простой было поручена Службе государственных доходов (VID). На пособия было выделено 101,8 миллиона евро из государственного бюджета, право получить пособие было утверждено для 52867 сотрудников и 2381 самозанятых лиц.

Ревизоры Госконтроля не обнаружили существенных несоответствий при проверке соответствия предоставления данного пособия. "Однако в предложении обеспечить равное отношение к потенциальным получателям пособия указываем на некоторые недостатки, которые следует учитывать и не допускать в этой чрезвычайной ситуации", — отмечает при этом контролирующий орган.

Так, Госконтроль обращает внимание на то, что плательщики налога микропредприятий оказались в гораздо более благоприятном положении, чем другие самозанятые лица, пострадавшие от кризиса.

"Таким образом, например, для того, чтобы иметь право на получение пособия за простой, самозанятые лица должны были доказать, что они ранее платили минимальные обязательные взносы на государственное социальное обеспечение, а для плательщиков налога микропредприятий невозможно определить минимальные обязательные взносы на государственное социальное обеспечение, потому что они не обязаны такие взносы вносить. В то же время они квалифицируются на получение пособия за простой", — пришел к выводу Госконтроль

Неравный подход также коснулся тех сотрудников, которые работали неполный рабочий день у нескольких работодателей, пострадавших от кризиса, поскольку получать пособие за простой из средней валовой заработной платы можно было только у одного работодателя, пострадавшего от кризиса.

"Следовательно, те, кто работал полный рабочий день на одного работодателя, пострадавшего от кризиса, оказались в более выгодном положении, хотя в обоих случаях в прошлом уплачивались эквивалентные налоги", — указал Госконтроль.