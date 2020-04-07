Пособие за простой: VID изучает два случая возможного нарушения закона

Служба госдоходов (СГД, VID), изучив 105 предприятий, выявила два возможных случая, когда работку выделено пособие за простой, но он продолжает выполнять свои обязанности, сообщает Министерство финансов.

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Налоговая служба регулярно проводит проверки предприятий, работники которых получают пособие за простой, чтобы выяснить, насколько обоснованно выплачивается материальная помощь.

В министерстве также напоминают, что закон позволяет штрафовать нарушителей — физическому лицу или члену правления грозит наказание на сумму до 1 500 евро, лишение полномочий или без такового.

К настоящему моменту пока никто не наказан, поскольку идет более тщательная проверка.

Напомним, что, по состоянию на 5 апреля, VID выплатил пособия за простой 5516 работникам 1048 предприятий на общую сумму 1 327 354 евро..

В поддержке было отказано 424 предприятиям, которые не соответствовали определенным Кабинетом министров критериям.

В свою очередь продление срока уплаты налогов по состоянию на 5 апреля предоставлено 949 предприятиям на общую сумму 14 336 650 евро. 26% этих предприятий работают в сфере оптовой и розничной торговли, в отрасли ремонта автомобилей и мотоциклов, 19% — в сфере размещения туристов и общественного питания, 11% — в обрабатывающей промышленности.

По данным на 2 апреля размер среднего пособия за простой составлял 251 евро. Максимальное пособие за простой в размере 700 евро получили 62 работника, пособие 1692 работников не превысило размера минимальной заработной платы, то есть 430 евро, а 25 человек получили пособие меньше 20 евро.

В первые дни подачи заявлений для получения пособий за простой больше всего заявлений было подано предприятиями сферы размещения туристов и общественного питания (21%). Далее следуют предприятия розничной и оптовой торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (17%), предприятия, предоставляющие услуги культурных и развлекательных мероприятий (12%).

Правительство приняло решение о предоставлении поддержки только тем налогоплательщикам, которые соответствуют ряду критериев и до этого ответственно выполняли свои обязательства перед государством, поэтому VID, оценивая заявления компаний, некоторым из них отказывает.

До этого момента главными причинами для отказа в пособии за простой являлись недостаточное для получения пособия сокращение оборота из-за кризиса, не поданные в VID декларации, налоговые долги предприятия, для которых не составлен график уплаты или же начисленные налоги составляли менее 200 евро.

Констатированы также случаи, когда работники не смогли получить пособия за простой из-за незаконных действий работодателя. Например, выявлено несколько случаев, когда зарплата работникам полностью или частично платилась "в конверте" или работодатель фиктивно зарегистрировал работника как члена правления, даже не сообщив ему об этом.