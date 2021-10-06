Пособия и совместные закупки газа. ЕП ищет решение, как бороться с ростом цен на энергоресурсы

Единая закупка энергоресурсов для нужд всего Европейского союза и выплата жителям пособий для обеспечения энергетического минимума. Так депутаты Европарламента предлагают бороться с кризисом повышения цен на энергоресурсы.

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В среду, 6 октября, депутаты Европаламента обсудили ряд немедленных, среднесрочных и долгосрочных решений по снижению экономического давления и роста цен на энергоресурсы. Европейская комиссия со своей стороны

призывает к скоординированному поиску немедленных решений на национальном уровне и совместной работе над достижением целей увеличения возобновляемых источников энергии и сокращения использования ископаемого топлива.

У стремительного роста цен на энергию есть ряд причин, но две из них выраженные:

Стремительный рост цены природного газа, и отказ России увеличивать объемы добычи;

Неожиданно стремительное восстановление глобальной экономики после пандемии Covid-19, что уже способствовало повышению цен на нефть.



В ходе дебатов европарламентарии из ряда государств указали, что не во всех странах ситуация одинаково печальна. В привелигированном положении находятся те страны, у которых в производстве электроэнергии и тепла уже сейчас доминируют возобновляемые ресурсы. Системы оказания социальной поддержки малообеспеченным жителям в странах ЕС также разнятся.

Представители ведущих политических групп Европарламента высказали следующие предложения по разрешению ситуации:

Представитель крупнейшей Европейской Народной партии Зигфрид Муресан из Румынии призвал, во-первых, выяснить и расследовать причины стремительного роста цен на природный газ. Он также отметил, что в случае, если рост цен возник из-за манипуляций государства или негосударственного игрока (например, России или "Газпрома"), то, возможно, Европе следует ответить санкциями. Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила агентству Reuters: сейчас изучается, манипулирует ли Россия ценами, чтобы достичь запуска "Северного потока-2", но пока это не подтвердил ответственный регулятор.

Муресан также подчеркнул, что страны ЕС при поиске национальных решений и создании механизмов поддержки для граждан и предприятий должны учитывать: такие решения и механизмы не должны наносить ущерб жителям и предприятиям других стран ЕС. В этой связи он призвал дождаться, когда еврокомиссар по энергитике представит обещанные "инструменты" — рекомендации странам-участницам ЕС о том, как помогать гражданам с помощью налоговых скидок, льгот и других средств без нарушения законодательства ЕС. Третья идея румынского европарламентария: нужно создать единую систему хранения природного газа в ЕС, что позволит поддерживать более низкую цену в такой кризисной ситуации. Такая идея уже высказывалась на встрече министров стран ЕС.

Испанский европарламентарий из Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ираце Гарсия также выступила с тремя предложениями. Первая — необходимость совместной закупки Европейским союзом ископаемого топлива. Евродепутат напомнила: такой механизм был задействован ЕС при закупке вакцин от Covid-19, что позволило снизить цены. Второе — прекратить спекуляции в отношении квот на выбросы. По оценкам Еврокомиссии, на квоты приходится не более 20% роста цен, сообщил ранее Euronews. Третье — социал-демократ Гарсия заявила, что необходимо утвердить "энергетический минимум для бедных" или разработать механизм помощи для покупки энергии и тепла для социально уязвимых жителей. Иначе им придется выбирать между отоплением и едой, подчеркнула Гарсия.

Кристоф Грудлер, французский представитель Европейской либеральной группы "Обновление Европы", также призвал ЕС закупать энергию общими силами. Грудлер считает, что нужно увеличить производство энергии в самом Европейском союзе, обеспечив независимость ЕС от колебаний цен, определяемых внешними условиями. В качестве третьего решения Грудлер упомянул необходимость быстро внедрить реформу энергетического рынка без привязки к цене на газ.

Филип Ламберт, лидер "Зеленой" группы Европарламента, согласился с призывом Кадри Симсон как можно быстрее обеспечить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Евродепутат подчеркнул, что зависимость ЕС от ископаемых ресурсов стала экономическим бременем как из-за изменения климата, так и из-за геополитики. Он отметил, что нужно немедленно развивать механизмы социальной поддержки самых уязвимых слоев населения. В качестве примера европарламентарий привел свою родную Бельгию: рост выплат на семью с двумя детьми в этой стране возрос примерно на 100 евро в месяц. Ламберт упомянул и о том, что ради поддержки самых бедных можно было бы повысить и налоги для самых богатых, которые и являются главными потребителями энергии и, соответственно, более всех загрязняют окружающую среду.