Пособия на погашение растущих расходов на энергоресурсы будут получать все привитые жители 60 лет и старше

Кабинет министров решил выплачивать пособие в размере 20 евро в месяц на погашение возросших затрат на оплату коммунальных счетов не только привитым пенсионерам, но и всем привитым жителям 60 лет и старше. В этом году на пенсию по возрасту в Латвии выходят жители, достигшие 64-летнего возраста.

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Министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия) подчеркнул, что такое решение позволит одновременно стимулировать вакцинацию в группе риска и помочь старшему поколения справляться с возросшими коммунальными платежами за газ, электричество и отопление в зимний период.

Пособия вакцинированные люди 60 лет и старше будут получать пять самых холодных месяцев — с ноября по март включительно. В общей сложности уже привитому сениору выплатят 100 евро. Если сениор привьется, к примеру, в декабре, то в оставшиеся три месяца он уже сможет получать такое пособие. Те пожилые люди, которые отложили вакцинацию по решению консилиума, тоже смогут получать средства на погашение затрат на энергоресурсы.

По данным Национальной службы здоровья, по положению дел на октябрь вакцинировали полностью 279 757 или 53,06% жителей 60 лет и старше (первую дозу получили 57,45% жителей этого возраста).

Пособие в размере 20 евро будет ежемесячно выплачивать Государственное агентство социального страхования (VSAA). В случае, если человек в возрасте является уже клиентом VSAA (получатель пенсии — по возрасту, инвалидности, потере кормильца и так далее, получатель государственного социального пособия), то 20 евро в месяц он получит автоматически. В том же порядке, в котором получает пенсию или пособие.

Если человек не является еще клиентом VSAA, то ему надо подать заявление. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после вступления закона в силу, иначе уже вакцинированный житель потеряет право на пособие. Если человек завершит курс вакцинации после вступления в силу закона и до 31 декабря этого года, в течение шести месяцев после обретения "ковидного" сертификата.

В заявлении надо указать имя, фамилию и персональный код, телефон или э-почту, в также номер счета.

По данным Министерства благосостояния, расходы на выплату пособий составят примерно 48,504 млн евро (18,4 млн евро в этом году и более 30 млн евро — в 2022 году).

Решение правительства еще должен утвердить в срочном порядке Сейм.