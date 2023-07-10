Пособия по 1845 евро: Рижская дума поддержит реэмигрантов

Рижское самоуправление предоставит денежные пособия в размере 1845 евро для поддержки реэмигрантов. Такой инструмент помощи желающим вернуться из-за рубежа предусмотрен в рамках "Программы поддержки релокации диаспоры".

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Цель пособий — поддержка латвийских реэмигрантов, которые недавно вернулись или хотят вернуться в Латвию. Помощь предоставляется за счет финансовых средств, предусмотренных в бюджете самоуправления города Риги.

Претендовать на помощь при подаче заявления смогут реэмигранты, которые вернулись в Латвию из-за границы и получили статус резидента не ранее, чем за 180 дней до подачи заявления.

Чтобы получить пособие, соискатель должен иметь прописку в Риге. Реэмигрант также должен проработать в любой латвийской компании не менее четырех месяцев, а его валовая заработная плата за это время должна составить не менее 2500 евро.