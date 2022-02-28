Пособия в 20 и 50 евро: кто получит сегодня, а кто — еще в марте?

Большая часть пособий в размере 20 и 50 евро, выплачиваемых как временная мера по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, уже дошла до адресатов. Однако еще сегодня 102 000 родителей и чуть меньшее число пенсионеров ждут финансовую поддержку. То же самое касается и студентов — они свои деньги получат чуть позже.

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Напомним, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) оказывает поддержку родителям в размере 50 евро в месяц на каждого ребенка. Поддержка предоставляется за четыре месяца в период с 1 января 2022 года до 30 апреля 2022 года, таким образом всего на каждого ребенка 200 евро. VSAA выплатит автоматически без подачи заявления лицам, которые в упомянутый период времени получают пособие по уходу за ребенком или семейное государственное пособие. За январь и февраль пособие должно прийти до 28 февраля. Но сегодня с утра многие родители утверждали, что деньги еще не получили.

Как рассказала порталу Delfi пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне, основная масса получателей пособия его уже получила. Сегодня до конца дня будут выплачены деньги за январь и февраль еще 102 000 родителей. За март выплатят до 31 марта, за апрель — до 30 апреля.

В свою очередь для получателей пенсий, пособий или индивидуальных пособий, совершеннолетним лицам, получившим статус беженца или альтернативный статус и достигшим возраста, необходимого для назначения латвийской пенсии по возрасту или получившим инвалидность, последний день выплаты пособий — 1 марта. Но не для всех.

У этой группы получателей пособий, если платеж производится на банковский счет или счет ПНС, то средства придут туда 1 марта за январь и февраль, в марте за март и апреле за апрель — в дни выплаты ежемесячной пенсии. Если Latvijas Pasts доставляет пенсию по месту жительства — в марте будут доставлены первые 60 евро за январь, февраль и март вместе с ежемесячной пенсией. В апреле будет выплачено 20 евро за апрель вместе с ежемесячной пенсией.

Другая ситуация со студентами. Они получат пособие в в течение 45 дней после того, как VSAA получит их заявление. Первые выплаты начнутся в марте — 150 евро студенты получат за январь, февраль и март. В апреле будет выплачено 50 евро за апрель.

Для получателей пособия по беременности и родам, если ребенок родился до 29 января (когда закон вступил в силу) — 150 евро за январь, февраль и март будут выплачены до 31 марта. 50 евро за апрель будут выплачены до 30 апреля. Если пособие по беременности и родам присвоено позже и ребенок родится до 30 апреля, то пособие будет выплачено в течение 45 дней после назначения пособия по беременности и родам.

Более подробную информацию, в том числе на русском языке ищите на сайте Госагентства социального страхования.