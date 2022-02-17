Пособия в связи с энергокризисом начнут выплачивать в конце февраля

Государственную поддержку в размере 50 евро в месяц за каждого ребенка — родителям и 20 евро в месяц — каждому пенсионеру Госагентство обязательного соцстрахования (VSAA) начнет выплачивать в конце февраля. Поддержка будет присвоена жителям Латвии за период с 1 января по 30 апреля этого года, пишет rus.lsm.lv.

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Первые выплаты агентство произведет 21 февраля, за январь и февраль сразу, то есть родители, которым положено пособие по уходу за ребенком или семейное пособие, получат за каждого ребенка (начиная с тех, кто младше) по 100 евро. Эти выплаты продлятся до 28 февраля.

Затем VSAA выплатит за каждого ребенка 50 евро в марте и 50 — в апреле, эти деньги придут вместе с пособием по уходу за ребенком или семейным пособием.

Получателям пособия по материнству (родителям в "декретном" отпуске), если ребенок родится до 29 января с.г., когда вступил в силу закон, поддержку в размере 150 евро за январь — март VSAA перечислит до 31 марта. Поддержку за апрель — до 30 апреля. Если пособие по материнству будет присвоено позднее, или ребенок родится до 30

апреля, то "энергетическую" поддержку выплатят в течение 45 дней после присвоения пособия по материнству.

Выплаты пособий пенсионерам начнутся 24 февраля, но VSAA просит обратить внимание, что не всем деньги придут в этом месяце. Те пенсионеры, которые получают пенсию на счет в банке или почтовой расчетной системе PNS, первые 40 евро (за январь и февраль) получат с 24 февраля до 1 марта. Затем им пришлют еще по 20 евро в марте и апреле, уже вместе с ежемесячной пенсией.

Если доставку пенсии выполняет почтальон по месту жительства, в марте он доставит пенсионеру 60 евро (январь плюс март). После этого в апреле — еще 20 евро вместе с ежемесячной пенсией.