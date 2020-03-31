Пособия за простой получат также самозанятые, получатели авторских гонораров и работники микропредприятий

Во вторник, 31 марта, Кабинет министров одобрил решение о выплате пособий за простой самозанятым, получателям авторских гонораров и работникам микропредприятий.

Как рассказал премьер Кришьянис Кариньш, самозанятым, получателям авторских гонораров полагается пособие в размере 75% от прежних доходов, а трудозанятым на микропредприятиях — 50% от прежних доходов. Максимальная сумма пособия — 700 евро, отмечает LETA.

Министр финансов Янис Рейрс на прошлой неделе сообщил, что ведутся поиски способов оказания помощи и социально менее защищенным работникам. На вопрос о том, смогут ли получить пособия за простой работники микропредприятий, министр ответил, что сейчас без социальной защиты осталось более 200 000 работающих и будут рассматриваться возможности им помочь.

"Мы будем рассматривать все категории — самозанятых, получателей гонораров, работников микропредприятий. Но первый сигнал был дан тем, кто зарабатывает деньги для госбюджета, платит большие зарплаты работникам, а также тем, кто вкладывает много средств в инфраструктуру или основные средства", — сказал глава Минфина.