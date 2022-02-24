Посол Британии в Латвии: вторжение в Украину — большая стратегическая ошибка

Великобритания всеми возможными способами пыталась отговорить Россию от вторжения в Украину. Тем не менее, военная спецоперация Москвы началась утром в четверг, 24 февраля. Стоит ли волноваться странам Балтии? Портал Delfi пообщался с послом Великобритании в Латвии Полом Браммеллом об обострении ситуации в самом центре Европы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Браммелл подчеркнул, что британские военные уже много лет помогают поддерживать безопасность в странах Балтии. Однако местом базирования британских солдат является Эстония, где находятся более 800 военных из Соединенного Королевства.

"Мы уже давно поддерживаем безопасность в странах Балтии за счет расширения иностранного присутствия в течение некоторого времени. В Эстонии дислоцировано около 850 британских солдат, но мы удваиваем численность личного состава и отправляем дополнительную технику, включая танки и боевые бронированные машины", — указал британский посол.

Кроме того, Браммелл пояснил, что в Латвии дислоцированы канадские солдаты, а в Литве присутствуют представители вооруженных сил Германии.

"Я думаю, что эта структура останется. Но британские войска в Эстонии не чужие для Латвии, они участвуют в тренировках в тренировочном лагере Адажи. Так что мы очень тесно сотрудничаем с латвийской армией, как и с эстонскими военными", — заявил он.

Говоря о поддержке для Украины, британский посол рассказал, что оружие и различное военное оборудование поставляется стране регулярно. Также Британия с 2014 года участвует в обучении украинских военных.

"За последние 8 лет мы обучили более 22 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В прошлом месяце мы провели операцию под названием "Орбитальная". Великобритания предоставила стране оборонительное противотанковое вооружение в виде 2000 противотанковых ракет. На прошлой неделе мы предоставили дополнительное оборудование", — сказал Браммелл.

По словам посла Великобритании, поддержка оказывается исключительно с целью улучшения обороноспособности Украины.

"Речь идет об оборонительной поддержке. Речь идет о помощи Украине в защите от внешних угроз. Ни НАТО, ни Украина не представляют для России никакой угрозы", — подчеркнул Браммелл.

Британский посол также отметил, что военное вторжение России в Украину очень серьезно повлияет на российскую экономику.

"Мы даем понять России, что дальнейшее военное вторжение в Украину будет большой стратегической ошибкой, оно обойдется российской экономике огромными потерями в результате скоординированных экономических санкций", - подытожил Браммелл.