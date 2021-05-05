Посол Латвии в Египте просит латвийцев пока не ездить в Египет

В Египте бушует третья волна Covid-19, каждый день заболевает примерно по 1000 человек. Посол Латвии в Египте Илмар Брейдакс выступил с заявлением на телеканале LTV и попросил латвийцев не ехать сейчас на отдых в Египет.

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Он отметил, что многие излюбленные туристами места отдыха сейчас закрыты, и привычных развлечений нет.

Брейдакс предупредил, что попавшим в больницу туристам в помощи не откажут, но качество лечения будет гораздо ниже ожидаемого.

"Мы уже сталкивались со случаями, когда туристы оказывались в по-настоящему трудных ситуациях", — рассказал посол.